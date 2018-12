Lunghe code e forti disagi tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di ieri lungo la statale della Valsugana: verso le 12.30 un autoarticolato dell'Esercito che sul rimorchio trasportava un'escavatore, ha sbandato dopo che la macchina operatrice si è spostata, facendo sbilanciare il rimorchio che è a sua volta uscito dalla carreggiata. L'inconveniente si è verificato all'interno della galleria di Tenna, in direzione di Levico, con l'escavatore che si è «appoggiato» alla volta del tunnel.

Ci sono volute ore per riuscire a risistemare la macchina operatrice ed il mezzo pesante e liberare così la carreggiata: per circa tre ore è stato così attivato un senso unico alternato regolato da vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana e Tenna, oltre ai permanenti di Trento ed a militari dell'Esercito. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti tra Pergine e Levico. I disagi sono stati risolti soltanto verso le 15.30 quando la situazione è tornata alla normalità.