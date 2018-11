La scuola primaria di Ronchi è stata intitolata al maestro Italo Bonato. Un plesso, quello dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana, in cui da quest’anno è partito anche il progetto didattico innovativo «La scuola delle Cinque Monete d’Oro». Nei giorni scorsi, nella piccola comunità, la cerimonia di intitolazione alla presenza della famiglia (la moglie Leopolda con i figli Federico e Alessandro), dei colleghi e delle tante persone che lo hanno conosciuto e stimato. «Una persona - ha ricordato nel suo intervento il sindaco Federico Ganarin - presente nei nostri cuori per tutto quello che ha fatto e ci ha donato con la sua passione per l’insegnamento dei nostri bambini. Italo Bonato non era solo un insegnante, lui viveva a pieno la comunità di Ronchi partecipando in vari momenti, non solo scolastici, come a esempio il coro parrocchiale di cui è stato direttore per moltissimi anni. Ha sempre difeso la nostra scuola affinché potesse rimanere come servizio primario per la nostra comunità. Personalmente - ha concluso Ganarin - lo ricordo per il suo apporto e la sua competenza, ma soprattutto per quel modo sempre gentile, a volte ironico, ma sempre rispettoso da persona intelligente e lungimirante quale era». All’ingresso è stata posizionata una targa. Al pomeriggio di festa hanno partecipato la dirigente scolastica Sandra Boccher, tutti i 16 alunni della piccola scuola con le maestre e le famiglie. C’è stato il tempo per una visita guidata ai nuovi spazi pensati a dimensione di bambino. Il progetto è stato realizzato grazie al coinvolgimento di tutte le insegnanti con il coordinamento di Vanda Casagranda, Alessandro Turcato ed Elisa Buffa. A chiudere il pomeriggio un breve convegno, nella sala polifunzionale del municipio.