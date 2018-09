Un bambino di 5 anni è stato investito da una macchina poco fa in Valsugana, nei pressi di Villa Agnedo.



Il piccolo è stato soccorso immediatamente e trasportato in elicottero al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento: avrebbe riportato una lesione alla gamba e si sospetta un trauma cranico. Ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ed è sempre rimasto cosciente.



Notizia in aggiornamento.