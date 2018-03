Delicato intervento ieri sera dei vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana intervenuti per spegnere un camper in sosta che bruciava. L’allarme alla centrale unica dell’emergenza è arrivato alle 20 e 40. I volontari sono giunti sul posto, un’area nei pressi del parcheggio della stazione intermodale, nel giro di una manciata di minuti.

Il camper a quel punto era già avvolto dalle fiamme che si alzavano per qualche metro. I vigili del fuco, una decina quelli accorsi con il comandante David Capraro, sono dovuti intervenire con la massima prudenza perché a bordo del mezzo c’erano delle bombole del gas. E infatti pare che si siano sentiti un paio di colpi seguiti da un boato molto forte che indicava l’esplosione di una bombola.



Il mezzo è andato completamente distrutto. Anche un secondo camper che si trovava nei pressi è stato danneggiato. Dalle prime notizie che ieri sera arrivavano da Borgo pare non ci siano persone coinvolte. Per fortuna lo scoppio è avvenuto a tarda sera in un momento in cui nessuno percorreva la vicina pista ciclabile. Sull’origine del rogo non ci sono certezze: non si esclude né il dolo, né la causa accidentale. Sul posto è interventa anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Borgo.