Momenti di paura, domenica sera in località La Villetta di Ala, dove una moto si è scontrata contro un cervo. Feriti i due in sella alla moto, portati d’urgenza all’ospedale.

L’incidente è avvenuto domenica verso le 23.30 e con ogni probabilità è l’ultima delle cose che i due involontari protagonisti della vicenda si aspettavano potesse accadere.

Sulle strade di montagna, è probabilmente una delle paure che si possono avere, quella di incrociare sulla propria strada un cervo. La massa dell’animale è tale da rischiare di causare danni gravi, e non sempre c’è il tempo, anche con i riflessi buoni, di evitare l’impatto, spesso letale per l’animale, talvolta grave anche per l’automobilista o il passeggero della macchina. Ma ecco, di sicuro in pochi lo ritengono un pericolo concreto in fondovalle. E invece, a quanto pare, il pericolo c’è pure nella Vallagarina tagliata a metà dall’autostrada e dalla ferrovia. Ne sanno qualche cosa due motociclisti - 39 anni lei, 46 lui - che l’altra sera stavano percorrendo la destra Adige, in sella alla loro moto. Erano arrivati in località La Villetta, poche case vicino alla frazione di Chizzola, quando è accaduto: si sono trovati davanti un cervo, in tutta la sua mole. E con tutta la buona volontà, ma non sono riusciti ad evitare l’incidente.

Ora, quando si è in macchina, un cervo sulla propria strada è pericoloso. Ma quando si è in moto è peggio. I due sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull’asfalto, procurandosi delle ferite serie. Subito allertato il 118, che è accorso con il personale sanitario dell’ambulanza e con l’equipe del medico rianimatore a bordo dell’elicottero: l’elisoccoso è atterrato al campo sportivo Al Ger e il personale medico è stato portato a La Villetta, dove ha stabilizzato le condizioni dei due feriti, che sono stati poi portati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti: hanno entrambi un politrauma grave, ma non tale da metterli in pericolo di vita.