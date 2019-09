Sarebbe stata una manovra sbagliata, forse una retromarcia calcolata male, anche per via dell’attrezzo al rimorchio, a far scivolare il pesante mezzo agricolo da un muretto ieri nelle campagne di Manzano, comune di Mori. Alla guida c’era un uomo di 78 anni che è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza di Trentino emergenza raggiunti poco dopo anche dalla squadra dell’elisoccorso.

L’anziano contadino, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi nonostante la pericolosa dinamica.

Come vuole la prassi in questi casi, anche i carabinieri sono stati inviati sul posto per accertare i fatti.

Non è stato facile però raggiungere il luogo dell’infortunio a causa del traffico intenso che ieri attanagliava la Vallagarina ed in particolare la zona di Mori in conseguenza dell’incidente accaduto sulla strada tra Nago ed Arco.

Il ferito, che fortunatamente non versa in gravi condizioni, è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto per cure ed accertamenti.