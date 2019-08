Cosa sia successo al povero tasso non è chiaro.

L’ipotesi più probabile è che l’animale fosse nella tana, quando è arrivato il maltempo di mercoledì.

Uno smottamento potrebbe averlo intrappolato, poi le frese che hanno ripulito l’argine hanno fatto il resto. Ma giovedì, nella zona di Besenello, alcuni ciclisti l’hanno notato, sporco di terra e immobile.

Hanno chiamato i pompieri di Nomi, che sono intervenuti e hanno allertato un veterinario: il tasso era miracolosamente vivo. È stato sedato, per trasportarlo in un luogo dove verrà curato, prima di riimmetterlo in natura.