Quando i volontari dei vigili del fuoco sono arrivati sul posto, svegliati dalla selettiva alle 2.20 della notte tra venerdì e sabato, si sono trovati davanti una scena impressionante.



A lato strada, nel tratto della Sp90 che costeggia la zona artigianale a nord di Nomi, c’era una Bwm «X3» con l’abitacolo attraversato dal guard rail. E dentro quell’auto incidentata i pompieri del comandante Gabriele Buratti non riuscivano a scorgere il conducente o gli eventuali passeggeri.



Fortunatamente l’uomo di 47 anni che poco prima la stava guidando in direzione sud era uscito da solo dall’auto e stava aspettando i soccorsi seduto qualche decina di metri più in là. Per lui sono stati chiamati i sanitari di Trentino emergenza, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria del Carmine di Rovereto per accertamenti. Sembrava avere soltanto un taglio sulla mano.



Cosa sia accaduto con esattezza lo stabiliranno i carabinieri del nucleo radiomobile di Rovereto, intervenuti sul posto. Una prima ipotesi fatta sul momento attribuisce la causa dell’incidente ad un colpo di sonno del conducente. Le strade infatti, nonostante la nevicata del giorno precedente, non erano in cattive condizioni. I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto con le catene soltanto perchè pronti per altre evenienze, ma si poteva circolare anche senza.



Ad ogni modo appare chiaro che il conducente abbia perso il controllo della Bmw «x3» che stava guidando e la macchina ha sbandato a sinistra, finendo con il guard rail che delimita la carreggiata. In quel tratto, tra l’altro, la strada provinciale corre parallela all’autostrada del Brennero. L’uscita di strada però è stata davvero particolare, perché l’auto ha travolto il guard rail in metallo che ne ha attraversato l’abitacolo miracolando il conducente.



I vigili del fuoco volontari di Nomi sono rimasti a fare da supporto ai sanitari ed hanno poi provveduto alla pulizia della strada ed al recupero dell’auto restando in strada fino alle 5.30 di ieri.