Natale con la Pro Loco ad Ala

Ala in queste settimane è animata dal suo Natale barocco, che porta i visitatori all’interno degli splendidi palazzi cittadini. Ma dalle parti di San Giovanni non c’è solo quello. Si muovono, in questo periodo, anche le associazioni locali, con una serie di iniziative, rese possibili grazie all’energia e all’impegno dei volontari. Tra queste la Pro Loco, che propone un ciclo d’appuntamenti dal titolo Ala, il paese del tuo Natale. Si comincia giovedì 13 dicembre, quando in città arriverà Santa Lucia. Un appuntamento capace di rievocare qualche bel ricordo negli adulti, ma soprattutto pensato per far divertire i bambini, che saranno poi i veri protagonisti. Santa Lucia sarà a spasso per il centro storico con il suo asinello: si partirà da piazza Villalta - con cioccolata calda e vin brulè offerti da Osteria Carnera - e si proseguirà verso largo Vicentini, con la distribuzione dei dolci a tutti i bambini.

Si proseguirà sabato 15 dicembre con l’apertura delle bancarelle in largo Vicentini (ore 10), il trenino natalizio per le vie del centro e l’esposizione di hobbisti e prodotti agro alimentari, nonché il truccabimbi, dalle 16.30 alle 18.30. Un programma che si replicherà anche domenica.