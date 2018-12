Come da tradizione con l’arrivo di Santa Lucia domenica 9 dicembre partirà la stagione della pista del ghiaccio di Riva di Vallarsa. Da più di 15 anni i volontari del Circolo Lamber gestiscono questa pista all’aperto, inserita in un ambiente bello gradevole e in mezzo alla natura. La stagione prevede l’apertura della pista tutti i sabati e domenica del periodo invernale dalle ore 14 alle 18, mentre nel periodo da Natale alla Befana la pista sarà aperta tutti i giorni sempre dalle ore 14 alle 18.

Come attrazioni importanti, da segnalare oltre all’arrivo di Santa Lucia per domenica 9 dicembre e la ormai tradizionale Befana sui pattini prevista per domenica 6 gennaio. Il sabato ci sarà la possibilità per i bambini di avere a disposizione gratuitamente un mastro di pattinaggio dalle ore 15 alle ore 17. Si organizzano inoltre corsi di pattinaggio artistico. Da evidenziare che i prezzi sia di entrata che di noleggio sono rimasti come lo scorso anno. Inoltre si segnala la possibilità di fare l’abbonamento annuale al costo di 30 euro per i bambini e 35 per adulti. Novità 2018/19 è l’ingresso Family riservato alle famiglie (minimo 3 persone) che potranno pattinare per 4 ore ad un prezzo che parte da 15 euro compreso di ingresso e noleggio pattini.