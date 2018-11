Un piccolo smottamento ha provocato la chiusura di un tratto della strada provinciale 90 della Destra Adige, tra gli abitati di Mori e Chizzola.



Dalle rampe sovrastanti la strada sono caduti dei massi, che hanno invaso la carreggiata, per fortuna senza coinvolgere nessuno. La strada è stata però chiusa al traffico in entrambe le direzioni, in attesa della valutazione da parte dei vigili del fuoco, intervenuti anche per liberare la carreggiata, e dei geologi della Provincia, che dovranno stabilire se vi siano rischi di ulteriori crolli.