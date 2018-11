Mori, un ludobus per tutti i bambini

Quattro giornate per scoprire la valenza didattica del gioco: in via Modena a Mori, nella piazzetta dell’ex municipio, bambini e famiglie potranno divertirsi con le attività proposte dal Ludobus i giovedì 22 novembre, 29 novembre, 6 e 20 dicembre; sempre dalle 16.30 alle 18.30.

L’assessore comunale alle politiche per la famiglia, Alice Calabri, spiega: «Tra le finalità dell’assessorato c’è la promozione di iniziative di carattere ludico che rappresentino un’opportunità di svago per i bambini e un aiuto alle famiglie. Per questo abbiamo valutato come molto interessante l’offerta del Ludobus: un furgone appositamente decorato e attrezzato e che porta con sé le attività curate dell’associazione di promozione sociale Nexus Culture di Rovereto. Sul furgone ci sono giochi, giocattoli, materiale e strumenti per laboratori, tappeti e tavoli, da proporre ai bimbi dai 3 agli 11 anni».

Le attività si svolgeranno attorno al furgone e anche nella saletta al piano terra dell’ex municipio. L’attività è gratuita per chi vuole partecipare.