«C’è un cavallo che gira per le strade di Tierno»: le segnalazioni si sono susseguite una dopo l’altra mercoledì scorso al comando della polizia locale di Mori, Brentonico e Ronzo-Chienis. Ma soltanto quando sono usciti in strada e se lo sono trovato davanti gli agenti della polizia locale hanno potuto constatare che si trattava effettivamente di un destriero a spasso tutto solo. Inizialmente i vigili pensavano che le persone si fossero sbagliate ed avessero magari scambiato un grosso cane per un cavallo, dato che non era mai capitata una cosa del genere in quel di Mori. Invece quello che stava tranquillamente pascolando per le strade di Tierno nelle ore in cui il maltempo aveva concesso una tregua alla Vallagarina era davvero un cavallo. Anzi, per la precisione era un pony (nella foto) per nulla disturbato dalla situazione in cui si trovava.



Dopo un primo momento di sorpresa per quell’insolito intervento che gli era capitato, gli agenti del comando di Mori si sono improvvisati «cow boy» ed hanno assicurato il quadrupede con una corda per fare in modo che non scappasse e magari creasse qualche situazione di pericolo in strada. L’animale, al contrario, si è rivelato molto collaborativo e li ha lasciati fare senza opporre resistenza mentre i vigili cercavano di mettere in sicurezza lui e gli utenti della strada.



A quel punto però restava da capire da dove fosse arrivato e quindi a chi andasse riconsegnato il pony. I vigili del comando hanno quindi cominciato a fare un po’ di telefonate in giro: hanno contattato il custode forestale per sapere se fosse a consocenza di qualche maneggio, hanno contattato alcuni residenti della zona che hanno degli animali per capire se fosse loro o se ne sapessero qualcosa, hanno rintracciato perfino il veterinario che aveva promesso di raggiungerli per «leggere» il microchip dell’animale e risalire al proprietario.

Nel frattempo sono stati gli operai comunali a mettere gli agenti sulla giusta strada ed a fare in modo che l’animale fosse riconsegnato al legittimo proprietario.