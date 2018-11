Il tamburello di fine stagione

Si è svolto sabato il torneo sociale di tamburello organizzato dalla società Valle San Felice. Gli incontri si sono disputati nel piazzale della canonica e hanno avuto una durata di 45 minuti.

Sei sono state le formazioni partecipanti a questo torneo di chiusura dell’attività agonistica. Ad aggiudicarsi il trofeo messo in paglio per l’occasione è stata la squadra numero quattro che in finale ha avuto la meglio sulla squadra numero tre. Dopo il pareggio per 8-8 è stato decisivo il tie break che ha visto la vittoria, appunto, della squadra quattro per 8-5. Quest’anno il Valle San Felice partecipa al campionato di serie B maschile indoor.

Queste gli organici delle sei formazioni che hanno animato il torneo di Valle San Felice come detto organizzato sabato sul campo della canonica della frazione grestana del comune di Mori.

SQUADRA 1: Massimo Gelmii, Davide Beltrami, Germano Maffei, Paolo Gelmini, Gianfranco Termine, Nicola Gobbi.

SQUADRA 2: Giovanni Beltrami, Alessio Cattoi, Lorenzo Gelmini, Fausto Cattoi, Efrem Ciaghi, Gregorio Beltrami.

SQUADRA 3: Francesco Gelmini, Gabriele Gelmini, Daniele Bertolini, Ivo Gatti, Alessia Gelmini, Mattia Cattovi.

SQUADRA 4: Riccardo Cattoi, Michele Cimonetti, Mauro Tavernini, Roberto Vettori, Mariano Beltrami, Tiziano Toniolli.

SQUADRA 5: Filippo Maffei, Mauro Cattoi, Gabriele Gelmini, Matteo Cattoi, Roberto Fiorini, Jacopo Cattoi.

SQUADRA 6: Amedeo Cattoi, Fabio Benedetti, Gabriele Beltrami, Andrea Malfatti, Felice Maffei, Mirko Gentili.