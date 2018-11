Il mese della prevenzione dei tumori vede impegnati assieme i Comuni di Nomi, Nogaredo, Pomarolo e Villa Lagarina, con incontri realizzati grazie alla collaborazione della Lilt di Rovereto tra novembre e dicembre. L’assessora all’istruzione, servizi alla persona e protezione sociale di Villa Lagarina, Serena Giordani, spiega: «Va ringraziata la Lilt, in particolare Laura Bettini e il dottor Lorenzo Gios, perché si mette sempre a disposizione in forma gratuita. Va poi detto che la conoscenza e l’approfondimento di queste tematiche è fondamentale per la prevenzione, per cui quest’anno abbiamo fortemente voluto l’allargamento delle iniziative ai due Comuni del nostro ambito sovracomunale e anche a Nomi. Puntiamo sulla prevenzione dei tumori sia femminili che maschili».

Gli appuntamenti sono tutti raggruppati sotto al titolo “La salute in rosa. Limiti e possibilità della diagnosi precoce”. Si parte con Nomi, il 7 novembre alle 20, nella Sala della Vigna in piazza Springa. L’assessora comunale all’istruzione, politiche familiari, sanità, ambiente turismo e rapporti con le associazioni, Franca Amorth, introdurrà l’intervento della dottoressa Veronica Girardi, radiologa specializzata in senologia. Mercoledì 14 novembre a Nogaredo: in questi primi due appuntamenti si parlerà dunque di tumori femminili, mentre a Pomarolo il 28 novembre sarà invece la volta di affrontare quelli maschili. Il 7 dicembre si chiude a Villa Lagarinacon il concerto degli Aironi, il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt.