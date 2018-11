Il monumento resiste al maltempo

La stazione di Ala è uno scalo ferroviario posto sulla linea del Brennero che serve la cittadina della Bassa Vallagarina e fino alla Prima guerra mondiale era stazione di confine fra la rete italiana gestita dalle Ferrovie dello Stato e la Südbahn di cui era parte la tratta austriaca della ferrovia del Brennero. Orbene, fin dal 1893, come ricorda Paolo Deimichei, è stato posto nel parco antistante la stazione un monumento che ha resistito all’ultima ondata di maltempo, quella che ha messo in ginocchio tutto il Trentino. Gli alberi che lo circondano, per capirci, sono crollati al suolo ma lo storico monumento ha retto. Per la gioia dei cultori.