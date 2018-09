Una donna di 64 anni è rimasta ferita, questa mattina, in un incidente a Mori.



La sfortunata protagonista dell’incidente stava viaggiando con il suo motorino quando, nei pressi del semaforo, è stata urtata ed è finita a terra.



È successo intorno alle 9.15: la donna è stata soccorsa e portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Rovereto. Le sue condizioni non destano preoccupazione.