La statale 350 è un arteria di assoluta valenza strategica per gli altipiani Cimbri ed il Trentino. Nel tempo ha subito molti lavori di assestamento ed allargamento, ma ciò nonostante in alcuni tratti si snoda tra strettoie e pericolose curve.



Uno di questi colli di bottiglia è rappresentato dall’abitato di Mezzomonte di Sopra, dove la statale taglia in due il paese, tra le case e la Chiesa. Un punto nevralgico negativo per lo scorrimento del traffico, soprattutto ora che la 350 è spesso invasa da autotreni stranieri che la scelgono come collegamento col Veneto e l’alto vicentino.



La rettifica della statale Calliano-Valdastico è iniziata in questi giorni. La casa che restringeva di fatto la viabilità e la visibilità è stata demolita: un lavoro da tempo programmato, appaltato dalla Provincia. Proprio in quel luogo una quindicina di anni fa venne ucciso da un pirata della strada (mai trovato) un anziano abitante di Mezzomonte. La sua morte sollevò la protesta dell’amministrazione comunale e dei mezzomontani che sollecitarono la Provincia e metter mano all’importante via di comunicazione.



Tra progetti, trattative con i proprietari della casa, acquisto della stessa e burocrazia siamo arrivati al 2018.



Al posto della casa sarà costruito un marciapiede che correrà lungo tutto l’abitato di Mezzomonte di Sopra. La strettoia sparirà favorendo la fluidità del traffico ed una più completa visibilità. Inoltre l’abbattimento del fabbricato darà più luce all’intero abitato e nello spazio che è nato verranno realizzati quattro posti auto. L’appalto dell’opera è andato all’impresa Tamanini Bruno di Vigolo Vattaro con la Tecnoperforazioni srl. Durata prevista del cantiere un anno. Il costo è di 1.253.734,77 euro.