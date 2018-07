Ad Ala di corsa tra i palazzi barocchi

Giro Podistico di Ala, la corsa torna per la seconda volta nel centro storico di Ala. Domani si disputa la seconda edizione del giro podistico, evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in primis il sindaco Claudio Soini e l’assessore Luigino Lorenzini. La manifestazione è affidata all’organizzazione dell’Us Quercia Trentingrana. La gara è aperta a tutte le categorie maschili e femminili per atleti Fidal e Csi: cuccioli, esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, junior, senior e master. Il programma prevede il ritrovo alle ore 18.30 e l’inizio delle gare alle 19.30. Ultima gara, quella assoluta maschile, alle ore 21.15. La gara podistica non nasce però con uno scopo puramente sportivo. Non è un caso infatti che il circuito sia stato ricavato esclusivamente nelle vie del centro, e che arrivo e partenza saranno nella monumentale piazza San Giovanni. «Non è la prima volta che lo sport ci consente di rafforzare uno dei progetti più importanti della nostra amministrazione, e cioè quello di far conoscere sempre di più il centro storico barocco del nostro borgo – afferma il sindaco Claudio Soini – sport, promozione culturale e turistica possono fondersi e far crescere la città. Un plauso va alle associazioni e alle realtà che renderanno possibile questo evento, senza di loro non potremmo fare nulla».