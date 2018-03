Altipiani Cimbri, riapre il Centro Documentazione Lusérn

Lunedì di Pasquetta, alle ore 15.00presso il Centro Documentazione Lusérn, verrà inaugurata la nuova mostra “Il ritorno del lupo – Nå in tritt von bolf”. Si tratta di un percorso espositivo attraverso il quale si vuole presentare, in modo obiettivo, la vera natura di un canide che, soprattutto negli ultimi anni, sta facendo un lento ma graduale ritorno anche nei territori degli Altipiani Cimbri.

La mostra, documentando in termini scientifici “la specie” attraverso una conoscenza razionale della vita quotidiana, del carattere e delle qualità del lupo, presenta l’impatto che, sotto vari aspetti, questo ritorno ha sulla nostra società. La mostra vuole quindi essere un contributo a quello che sarà sicuramente un lungo e impegnativo percorso che, si auspica, possa portare ad una razionale e serena convivenza con il canide.

Il percorso espositivo, costituito da pannelli esplicativi ed exhibit a tema, è arricchito da un grande diorama introduttivo, una mostra fotografica messa a disposizione dal biologo Matteo Luciani, nonché da una serie di filmati e interviste.



Il Centro Documentazione Lusérn non poteva non ricordare la ricorrenza del Centenario della fine della Grande Guerra e lo ha fatto con una nuova mostra fotografica: “1918: Paesaggi di guerra” che integra le sale permanenti già presenti.



Le mostre del Centro Documentazione sono visitabilitutti i giorni fino al , con orario 10.00-12.30 e 14.00-18.00 (nel mese 9.30-12.30 e 14.00-18.30).



Per informazioni: Centro Documentazione Lusérn 0464.789638, info@lusern.it o www.lusern.it