Gli agenti del Nucleo civico della Polizia locale di Trento hanno arrestato, nel corso di un controllo effettuato venerdì 8 novembre, un cittadino nigeriano in possesso di 7,51 grammi di eroina, suddivisi in 27 ovuli. Il giovane, di 24 anni, era intento a contrattare la vendita della sostanza in prossimità dell’istituto scolastico «A. Manzoni».



Noto alle forze dell’ordine, il giovane è stato seguito da piazza Dante fino a via Lampi. Alla vista degli agenti, ha ingoiato gli ovuli. È stato quindi necessario trasferirlo all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato sottoposto agli esami radiologici disposti dal pubblico ministero ed è stato ricoverato per due giorni, fino all’evacuazione completa delle sostanze ingerite.