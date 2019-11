È finita con una coltellata alla coscia una lite in famiglia in un appartamento a Spini di Gardolo, in via Pont dei Vodi.



A quanto si apprende, il litigio tra una coppia straniera sarebbe iniziato già ieri sera, per finire, questa mattina, con il ricorso al coltello, con la quale la donna avrebbe colpito il compagno.



L’allarme è scattato questa mattina poco dopo le 9.30. Sul posto, forze dell’ordine e soccorritori, che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso del Santa Chiara.