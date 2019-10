Manuel Tomasi è un giovane studente trentino che si prepara alla laurea i nInsegneria Ambientale. In questi giorni ha voluto fare un esperimento: uscito di casa armato di guanti e sacchetto, ha raccolto l'immondizia che trovava per strada intorno a casa sua. Risultato? un sacco di immondizia raccolto in meno di 30 minuti (anche grazie al suo cagnolino jack russell Mina).

Manuel ci ha girato questo video, che vi mostriamo volentieri! E commenta: "TRALASCIANDO I CONTI Il messaggio che dovrebbe passare guardando questo video è: se tutti facciamo qualcosina per l'ambiente, forse le cose cambiano"

IL VIDEO