Sconquasso questa notte a Trento Nord per un camion rimorchio che si è incastrato sotto il ponte del raccordo della tangenziale, subito a nord del Bren Center. E' successo per la deviazione obbnligatoria, causa lavori notturni alla passerella pedonale di via Bolzano: i mezzi sono obbligati a passare a destra nel sottopassaggio sotto la tangenziale, ma non ci sono segnali che indichino l'altezza massima. Così l'autista del camion è passato senza pensarci e il mezzo si è incastrato.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locakle di Trento e i Vigili del Fuoco: si sono formate subito code, mentre si stanno valutando i danni alla struttura, visto che il camion, nell'urto, ha sbriciolato un pezzo di cavalcavia.