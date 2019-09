Asfalto nuovo in tangenziale tra le uscite 4 “Ospedale” e 7 “Campotrentino”. Dalle ore 20 di lunedì 9 fino alle ore 6 di martedì 10 settembre e dalle ore 20 di martedì 10 fino alle ore 6 di mercoledì 11 settembre saranno eseguiti dei lavori di bitumatura lungo la SS 12 dell’Abetone e del Brennero, lungo la tangenziale di Trento.



Per svolgere i lavori in condizioni di sicurezza, la strada statale n.12 verrà chiusa al transito, in tale fascia oraria, tra l’uscita 4 “Ospedale” e l’uscita 7 “Campotrentino”, deviando il traffico lungo le strade del comune di Trento, indirizzando gli utenti mediante la relativa segnaletica di accompagnamento.



La chiusura della tangenziale, con conseguente deviazione del traffico, avverrà per la sola direzione nord (Bolzano) la notte tra lunedì 9 e martedi 10 settembre; per la direzione sud (Verona) la notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre.