Volete salire da Candriai a Vason (sulla strada chiusa al traffico) con una bici elettrica insieme a Francesco Moser? O magari volete provare la salita della «direttissima», la via su sentiero che da Sardagna porta alla base del Palon? Dopo potete mangiare il «piatto green» con bevanda a 10 euro nei ristoranti e bar della montagna di Trento. Tutto questo e molto altro è in programma nel prossimo weekend con il Monte Bondone Green Day, una manifestazione ecologica e a zero emissioni.

Si comincia sabato 24 con una suggestiva anticipazione: dalle 21 alla Terrazza delle Stelle delle Viote va in scena uno spettacolo sensoriale nel bosco di notte, deicato alle leggende delle fate del bosco. Si intitola «Shinrin», ed è la nuova produzione della compagnia Miscele d’Aria Factory. Con delle cuffie wireless, il pubblico verrà accompagnato in un percorso nella natura di notte: fiabe, racconti, musica dal vivo e apparizioni vi faranno vivere un’esperienza favolosa, ed adatta anche ai bambini.

C’è anche la scelta «green: il bus navetta gratuito con ritrovo e partenza dal parcheggio ex Zuffo alle 20 e rientro a fine spettacolo.

Il giorno dopo, domenica 25 agosto, il «Monte Bondone Green Day»: il Monte Bondone si presenterà senza macchine, per una montagna da vivere in bicicletta, a piedi oppure con i mezzi pubblici. La strada sarà chiusa al traffico dalle ore 9:30 alle ore 15 nel tratto di strada Sardagna-Candriai-Vaneze-Vason-Rocce Rosse Nord per permettere agli amanti della bici, del trekking o a chi possiede mezzi elettrici di raggiungere Vason.

Per chi desiderasse raggiungere l’Alpe con i mezzi pubblici ecco gli orari (linea 202): Trento - Vason 7:45, 8:30, 13:00, 17:00. Il ritorno Vason - Trento 8:49, 13:19, 17:29, 18:44.

Per l’occasione il biglietto andata e ritorno con la seggiovia del Palon sarà al prezzo promozionale di 7,50 euro.

Il clou è «Pedala in e-bike assieme a Francesco Moser», escursione gratuita alle ore 9 insieme al campione trentino che partirà da Sardagna per arrivare a Vason. Per partecipare l’scrizione obbligatoria allo 0461- 216000; se volete la bici, è prenotabile al costo promozionale di 30 euro e da ritirare al momento della partenza.

Poi ci sarà la possibilità del trekking guidato sempre da Sardagna a Vason sulla «Direttissima». In questo caso iscrizione obbligatoria al numero 340-7124107.

Sul Bondone poi tante attività per i bambini e i ragazzi: la «Caccia al Tesoro» che metterà in palio sconti e omaggi sui corsi collettivi di sci (prenotazione solo consigliata allo 0461-948211 oppure 349 5604626). Ci si può cimentare - con lo sconto del 50% - al poligono per il tiro con l’arco e tiro a segno.

Non mancherà l’animazione per grandi e piccoli.

Oltre ai classici gonfiabili, esperienze e laboratori Green: il gioco da tavolo «Memoria dei Ghiacciai»; un Giardino Sostenibile presso l’Orto Botanico delle Viote e la Terrazza delle Stelle con l’osservazione astronomica del sole.

In piazza a Vason esposizione di autovetture elettriche a cura della concessionaria Alpin dove anche Dolomiti Energia promuoverà le stazioni di ricarica per auro e e-bike attive in Trentino.

Se poi avete fame, ecco il piatto «Green Day» a 10 euro comprensivi di una a scelta tra bibita, birra o calice di vino. Aderiscono con diverse proposte i ristoranti e bar del Bondone, da Sardagna alle Viotte.

In realtà saranno due weekend targati «Green» i prossimi sul Monte Bondone. Nel weekend seguente, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, sempre alle Viote del Bondone, c’è infatti la prima edizione del «Monte Bondone Green Festival», una due giorni fra natura ed arte con musica live.

Previste escursioni, esperienze emozionali e visive, laboratori, gastronomia, tutto in soluzione «green», come un concerto silenzioso che il pubblico (massimo 500 persone) potrà ascoltare in cuffia, oppure il live acustico e a basso consumo nelle vecchie caserme delle Viote.

Eventi mirati che condurranno il pubblico verso un’esperienza multisensoriale, hanno detto oggi gli organizzatori presentando l’iniziativa. La manifestazione è organizzata da Intersuoni srl - Bmumusic, curata da Fausto Bonfanti.