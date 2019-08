La tempesta di acqua e vento che la notte scorsa ha colpito il capoluogo ha sradicato una grande pianta nei giardini di una laterale di Lungadige Apuleio, esattamente in via Caio Valerio Mariano, come si può vedere dalle foto di PAOLO PEDROTTI.

I vigili del fuoco di Trento non segnalano altri danni rilevanti in città.