Nuovo episodio di auto contromano in tangenziale a Trento. Una Nissan Qashqai bianca, oggi verso le ore 10,ha preso in contromano la rotatoria della tangenziale, all’altezza dell’uscita dell’autostrada Nord di Trento.

La segnalazione in Facebook è stata fatta dal consigliere provinciale Devid Moranduzzo. «Io e un mio amico eravamo fermi allo stop in uscita da Spini di Gardolo e siamo riusciti a riprendere l’accaduto», scrive.

Moranduzzo grida al miracolo: "Evitata una tragedia!" scrive addirittura. "Tangenziale TRENTO nord ORE 09.45: Diverse autovetture hanno evitato fortunatamente lo scontro! Se me lo avessero raccontato non ci avrei creduto, io e un mio amico eravamo fermi allo stop in uscita da Spini di Gardolo e siamo riusciti a riprendere l'accaduto! Nessun morto, nessun ferito e nessun incidente, però c'è da dire che prima di mettersi alla guida di un veicolo, le persone dovrebbero imparare il codice stradale!"