Paura questa mattina verso le 8 sulla corsia nord dell'A22 all'altezza di Ravina per lo scoppio della gomma di un rimorchio di una autocisterna (come si vede dalle foto di Alessio Coser).

Il mezzo infatti ha preso fuoco ma per fortuna la cisterna, che trasportava vino siciliano e non combustibile, non è esplosa e i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il peggio.

Non risultano feriti e nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.

L'autostrada verso nord è rimasta chiusa in quel tratto dalle 8 alle 8.20 e si sono formati 4 chilometri di coda. E' stata chiusa fino alle 9 anche l'immissione in direzione Brennero al casello di Trento sud.