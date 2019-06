Feriti, con ammaccature varie e qualche costola rotta, ma fortunatamente non in gravi condizioni, cinque giovani - tra i 19 e i 28 anni d’età - che si trovavano a bordo di una Bmw 320 che ha finito la sua corsa in fondo alla rampa a lato strada. E’ accaduto verso le 7.20 di stamattina, quando la potente vettura, guidata da un ragazzo di Sevignano, è uscita di strada sulla sua destra affrontando in salita una curva sinistrorsa, sulla strada provinciale numero 71 «Fersina-Avisio», fra gli abitati di Civezzano e della frazione di Torchio.

I cinque giovani uomini erano reduci dalla «Notte bianca» che aveva animato la città di Trento, nell’ambito delle feste Vigiliane, e si dirigevano verso le proprie abitazioni nelle zone di Albiano, Pinetano e Sevignano.

Tutti soccorsi dai sanitari di Trentino emergenza e trasportati in ospedale (tre al Santa Chiara di Trento e due al nosocomio di Rovereto) con tre autolettighe di Croce rossa, Croce bianca e ambulanza del centro di Lavis. Sono stati davevro fortunati, poteva esserci un bilancio più grave.