Ennesimo incidente, poco fa, nella tangenziale di Trento. Ancora una volta teatro di uno scontro è stato, in particolare, il cavalcavia di Ravina. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero, fortunatamente, persone ferite gravi. Uno dei viaggiatori sui veicoli coinvolti è stato comunque trasportato in ospedale.



Il traffico è stato deviato sulla rotatoria sottostante, con conseguenti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.