Entro la fine di gennaio la casa del custode del Doss Trento tornerà ad essere abitata, con l'ingresso di quattro giovani rifugiati che si assumeranno il compito di mantenere pulite le pertinenze dell'immobile, compresa la sala pubblica e il vicino mausoleo di Cesare Battisti. La notizia è stata data nei giorni scorsi dal vicesindaco e assessore alle politiche sociali Mariachiara Franzoia, intervenuta durante l'ultima seduta del consiglio circoscrizionale del Centro storico-Piedicastello per fornire un'esatta relazione sul progetto di inserimento lavorativo promosso dall'amministrazione in collaborazione al Centro Astalli di Trento. Secondo quanto riferito, dopo la sistemazione dei locali delle passate settimane e il sopralluogo iniziale per conoscere la zona, i ragazzi - provenienti dall'Africa subsahariana ed in età compresa tra i 19 ed i 28 anni - dovrebbero iniziare l'attività di custodia nell'arco di pochi giorni.

L'ingresso dei ragazzi, tutti arrivati al termine del percorso per la ricetta di protezione internazionale, è stata decisa dall'amministrazione, dopo che i primi due bandi per trovare un nuovo custode tra gli impiegati del Comune e tra quelli delle società collegate sono andati deserti. Tra le mansioni previste nel progetto, che partirà in via sperimentale e avrà una durata di un anno, vi sono l'apertura e la chiusura dei cancelli del parco, la pulizia dell'immobile e delle sue pertinenze (compresa la sala pubblica) e lo sgombero dei cestini. Rimarranno invece in capo al Comune alcuni compiti che richiedono particolare attrezzatura, quale la raccolta di siringhe, oppure specifiche competenze, ad iniziare dalla cura del verde pubblico, soprattutto in considerazione della presenza di alcune piante rare.

Parere favorevole alla nuova gestione, resa possibile grazie ad un comodato gratuito dell'immobile al Centro Astalli per i prossimi 3 anni, è stata espressa dal presidente della circoscrizione Claudio Geat, il quale ha tuttavia chiesto continuità nella custodia e sorveglianza del parco e degli accessi, in particolare in orario notturno. L'istanza è emersa anche da rappresentanti del Comitato di Piedicastello, che hanno inoltre domandato assicurazioni per un servizio stabile.

Si sono invece detti assolutamente contrari al progetto alcuni giovani esponenti di Casa Pound del Trentino, intervenuti nell'ambito della discussione seguita all'intervento di Franzoia. "Abbiamo smascherato il progetto del Comune, che era passato sotto silenzio". E chiedono che la custodia del Doss Trento sia affidata a "organizzazioni e persone che conoscano i valori di questo luogo sacro alla Patria".