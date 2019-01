Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Trento con l'autogru, per liberare la strada del Monte Bondone: oggi nel primo pomeriggio infatti un pullman a due piani di turisti polacchi si è «incastrato» in uno degli ultimi tornanti sotto Vason.

La comitiva di turisti, in arrivo per una settimana bianca, è stata fatta scendere e trasbordata a Vason, mentre la Polizia Locale ha dovuto chiudere la strada per circa un'ora in attesa dei pompieri. Sul posto, fin dal primo momento, anche i Vigili cel Fuoco volontari di Sopramonte.

Disagi alla circolazione, soprattutto per le auto in salita, mentre il traffico proveniente dalle Viotte è stato dirottato su Lagolo. Nelle foto qui sotto, il momento dell'intervento per spostare il pesante mezzo e rimetterlo in carreggiata.