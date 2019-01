Il 2019 vedrà il potenziamento a Gardolo della rete di biciclette condivise e-motion - prenotabili con una semplice card elettronica. All’unica stazione attualmente presente nella Circoscrizione, al centro sportivo di via IV Novembre, andranno ad aggiungersi infatti tre postazioni che andranno a coprire le principali località del sobborgo. La prime due potrebbero vedere la luce già nei prossimi mesi: una nella piazza di Canova (nei pressi della chiesa) l’altra in centro, a fianco della Circoscrizione, nel piazzale Lionello Groff.



Sul tema, lo scorso autunno, il locale Movimento Cinque Stelle aveva interpellato il Comune con una interrogazione; conferme sull’arrivo delle postazioni sono giunte ora alla presidente della Circoscrizione Antonella Mosna. Dopo le modifiche del regolamento di utilizzo (età minima innalzata da 16 a 18 anni nel tentativo di ridurre danneggiamenti e furti) il bike sharing dovrebbe prendere piede a nord della città anche con un terzo ulteriore punto, previsto nel nuovo parco di Roncafort presumibilmente il prossimo anno. Il progetto e-motion ha il duplice obiettivo di aumentare i servizi alla popolazione - le stazioni, attualmente 19 in tutto il Comune, sono dislocate perlopiù in città - favorendo la mobilità alternativa e la riduzione di traffico veicolare e inquinamento.



A Gardolo le stazioni diventeranno quattro; si apriranno così nuove possibilità per gli utenti, ad esempio per «fare rete» con i vicini stalli al Bren Center (via Guardini) e al Top Center (via Pranzelores). Le biciclette possono infatti essere utilizzate da una stazione all’altra in tutta la Provincia (vietato legarle in giro) e durante la notte vengono ridistribuite sul territorio a seconda delle necessità. Informazioni sul servizio di biciclette elettriche condivise sono disponibili sul sito www.provincia.tn.it/bikesharing .