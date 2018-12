L’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, quale soggetto organizzatore del Mercatino di Natale di Trento, informa che, come è stato previsto dal piano di sicurezza approvato in sede preventiva all’avvio della manifestazione è fissata una prova di simulazione di un principio di incendio martedì 18 dicembre dopo la chiusura del mercatino in Piazza Fiera.

L’esercitazione si svolgerà in totale sicurezza e discrezione senza creare alcun disagio ai cittadini, con l’ausilio di comparse e la presenza delle Forze dell’ordine e Polizia locale di Trento, Trentino emergenza, operatori sanitari del 118, addetti sicurezza, Vigili del Fuoco permanenti della provincia di Trento. La comunicazione è puramente a titolo informativo.

Ieri intanto il Viminale, dopo l'attacco terroristico di Strasburgo, ha innalzato il livello di attenzione in tutta Italia. L’attenzione degli apparati di sicurezza italiani «rimane alta dopo i fatti di Strasburgo». Previsto l’incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Monitorati anche altri luoghi sensibili come monumenti ed edifici di culto e tutte le manifestazioni di richiamo. È quanto emerso nella riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi alla presenza del ministro Matteo Salvini, del sottosegretario Nicola Molteni, dei vertici di forze dell’ordine e 007. All’ordine del giorno, le misure di sicurezza per le festività natalizie.