Allarme per un principio di incendio questa mattina a Povo, che si è sviluppato in un garage di una abitazione a Borino. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, ed una ambulanza con equipe medica. Le fiamme sono state prontamente domate, la proprietaria della casa, una donna di 23 anni, è stata accompagnata al Pronto Soccorso perchè nel tentativo di domare le fiamme ha respirato fumo, ma non è in pericolo di vita. (Foto Rai TGR)