Tre persone denunciate a piede libero per furto, cinque persone segnalate al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento quali assuntori di sostanze stupefacenti, recuperati 15 grammi di stupefacente e controllate 42 persone, dei quali, due stranieri, risultavano da rintracciare per effetti amministrativi. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri nell’ambito dei servizi predisposti nel centro storico di Trento.



Nel corso del servizio sono state controllate in maniera incisiva tutte le aree cittadine, con una maggiore attenzione rivolta a quelle limitrofe a Piazza Dante, Santa Maria e il parco di Santa Chiara, chiude la nota.