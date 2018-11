Il quartiere delle Albere potrebbe avere finalmente il suo supermercato, subito fuori del perimetro attuale, in un’area contigua ma di cui si immaginava la riqualificazione già ai tempi dei progetti sulla ex Michelin. Venerdì scorso la Mak di Lavis si è aggiudicata all’asta il compendio a sud del quartiere, di proprietà della fallita Costruzioni Grosselli: poco meno di un ettaro con edifici in stato di abbandono. L’area è stata acquistata a 2 milioni 420 mila euro. L’investimento per demolire e ricostruire dando spazio a un negozio di alimentari entro i 1.500 metri quadri e ad altri eventuali esercizi, locali pubblici, uffici vale 7-8 milioni, portando il totale, acquisto compreso, oltre i 10 milioni.

«Il nostro intento è quello di aprire un dialogo con l’amministrazione comunale, al fine di trovare uno sviluppo condiviso, seppur in tempi che comprendano le esigenze imprenditoriali» afferma Mirco Petri , amministratore delegato di Mak Invest, la società del gruppo che si occupa di sviluppo immobiliare. «L’area è all’interno di un piano attuativo che, come altri proposti a Trento, è di difficile attuazione. Ad oggi noi possiamo presentare una richiesta di concessione edilizia per la ristrutturazione e rivalutazione degli immobili esistenti congrua con il regolamento edilizio vigente». In questo caso l’investimento necessario sarebbe inferiore ma ci si dovrebbe muovere entro vincoli più stretti.

Per demolire e ricostruire invece serve il piano attuativo. «Vogliamo aprire il dialogo con l’amministrazione comunale - prosegue Petri - purché non ci vogliano anni, altrimenti le aziende sono in difficoltà. Siamo fiduciosi in tal senso anche sulla scorta delle recenti dichiarazioni del sindaco Alessandro Andreatta in relazione alle modifiche del Piano regolatore, dove si parla di approvazione entro giugno 2019».



Per quanto riguarda la destinazione dell’immobile, spiega il manager della Mak, «avrà in ogni caso una destinazione mista che va dal commerciale al residenziale/direzionale, in linea con le esigenze di completamento che ci vengono indicate dalle agenzie immobiliari che si occupano dello sviluppo dell’area. Alle Albere c’è richiesta di supermercati, ma nel quartiere attuale non c’è un’offerta di questo tipo. Nell’area ex Grosselli è possibile realizzare un supermercato fino a 1.500 metri quadri, piuttosto che ristorazione o altri servizi per il quartiere».



Il complesso immobiliare a sud delle Albere è stato negli ultimi anni di proprietà della Costruzioni Grosselli, fallita nel 2015. Ha una superficie di 8.327 metri quadri e comprende alcuni fabbricati in stato di degrado. L’area è stata messa all’asta l’anno scorso dal curatore fallimentare Mariano Zanolli . Il prezzo base all’inizio era di 4,9 milioni, ma dopo aste deserte è sceso fino ai 2,4 milioni dell’aggiudicazione di venerdì 16 novembre.