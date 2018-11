Non è la prima volta, ma vedere la basilica di Santa Maria a Trento usata come orinatoio fa davvero male: l'antico tempio, nel quale fra l'altro si sono tenuti i lavori del Concilio di Trento, è nel cuore della «zona calda» dello spaccio e della piccola delinquenza.

Il presidi odelle forze dell'ordine è costante e le pattuglie continuano a girare, ma evidentemente non si può controllare tutto, ed ecco quindi la scena immortalata ieri sera: la chiesa come WC. Una sconfitta per tutti.