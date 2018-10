Proseguono i lavori di sistemazione e allargamento di via Fersina e di realizzazione della nuova bretella che prenderà il nome di via Gino Bartali. Nei giorni scorsi è stata aperta la rotatoria a cui via Bartali si aggancerà su via Fersina ed entro il mese di novembre sarà concluso l’intero intervento, iniziato un anno fa. Via Bartali sarà però aperta inizialmente a senso unico dall’incrocio con via per Madonna Bianca in direzione palazzetto perché nel primo tratto la stradina è stretta e non ci passano due vetture contemporaneamente. Superato il sottopasso ferroviario si imbocca invece il nuovo tratto, dove la sede stradale è larga 7 metri più altri 4 per i merciapiedi e la pista ciclabile.