Disagi in vista per la viabilità all’inizio della settimana prossima. La rotatoria di Piedicastello, recentemente rifatta, resterà chiusa per lavori dalle ore 20 di lunedì 8 ottobre alle 7 di martedì 9 ottobre.



Conseguentemente tutte le strade che vi convergono verranno interrotte alla rotatoria stessa.



Sempre lunedì 8 ottobre, dalle 9 alle 14, Lung’Adige S. Nicolò resterà chiuso dalla rotatoria al civico 4, per un centinaio di metri circa.