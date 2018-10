Il Niky’s è tornato: stessa gestione (firmata Nicola Malossini), stesso spirito, ma con un’evoluzione del gusto e delle proposte, in una nuovissima sede, in via Fermi vicino al Poli Regina. Quattro mesi per la sistemazione dei locali (del vecchio immobile sono rimasti solo i muri portanti e le colonne) e ieri le porte si sono aperte ai clienti. Nessuna festa ufficiale, ma tanta emozione per una proposta che, a Trento, è innovativa. «Ci sono tutti i nostri piatti più qualche novità interessante - spiega Malossini - Con la cucina strutturalmente più grande possiamo offrire di più, ad esempio una varietà sulla cottura delle carni. Abbiamo cento posti a sedere comodi, contro la settantina di posti fra interno e veranda del vecchio locale di San Pio X». La decisione di lasciare la storica sede del Niky’s, ex bar Doria tra via San Pio X e via Matteotti, dopo 17 anni di servizio, è stata sofferta.

Nicola Malossini è stato in un certo senso costretto a trovare un nuovo e ampio locale per salvare il volume d’affari del ristorante, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale sul dehor: la veranda doveva essere smantellata a favore di un progetto di 16 metri quadrati in meno. Lo spazio diventava quindi insufficiente, con il rischio di dover tagliare posti di lavoro. Ora c’è il «Niky’s - Alchimia del gusto» ad accogliere i clienti a Trento sud. Nuovi spazi, un numero di dipendenti che è aumentato e un originale arredamento, assai differente dallo storico Niky’s. «È qualcosa di mai visto in Trentino. Diciamo che siamo fuori dai canoni: ci siamo rivolti ad arredatori che non hanno nulla a che fare con il mondo della ristorazione, ad interior designer che si occupano di abitazione e di uffici», evidenzia Malossini.

Il Niky’s è il ristorante ufficiale del volley e del basket: incontrare a pranzo o cena i propri beniamini non sarà difficile. Da ieri l’apertura è no-stop, con riposo lunedì sera e domenica a pranzo.