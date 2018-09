Sono in pieno svolgimento le operazioni di pulizia della zona attorno alla chiesa di San Pietro oggetto di imbrattamenti e scritte insulse.

Recentemente, arrivato il via libera della Soprintendenza, era stata pulita una scritta sulla chiesa stessa mentre ieri e oggi la ditta Nerobutto, vincitrice della gara, proseguirà il lavoro in tutte le vie limitrofe, dove i muri sono densi di scritte e disegni.



Il lavoro è stato assegnato dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni dal Comune in collaborazione con la Provincia, l’Itea, la Curia e sette condomini privati. Le vie interessate sono vicolo Contrada tedesca, piazzetta degli Agostiniani, vicolo San Pietro, via San Pietro, piazzetta Lunelli, vicolo San Marco, via S. M. Maddalena, piazzetta Gaismayr, piazzetta Anfiteatro. Il lavoro verrà ultimato la prossima settimana.



Già nei giorni scorsi Palazzo Thun aveva provveduto a far installare in zona sei telecamere di controllo per tenere sotto osservazione una zona dove gli imbrattamenti negli ultimi anni sono stati all’ordine del giorno. Due telecamere sono state posizionate in vicolo della Contrada tedesca (lato nord), altre quattro sono state montate nella zona tra vicolo San Pietro e piazzetta Anfiteatro.



Tutte saranno collegate al sistema di videosorveglianza comunale e potranno fornire immagini in diretta o registrate utili alle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico.