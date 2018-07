Due eventi al mese, a una distanza di almeno dieci giorni uno dall’altro, con musica fino alle 2 di notte e in generale performance di musica, danza o teatro più spostate verso le ore serali per evitare la canicola estiva.



Sono le due principali modifiche apportate dal Comune alle regole fissate per «Destate il parco», il bando con cui sono state raccolte iniziative di animazione e spettacolo per far vivere e frequentare i giardini di piazza Dante (l’anno scorso l’iniziativa aveva riguardato il parco San Marco) durante i mesi estivi.

Il Comune aveva avviato la sperimentazione lanciando un pubblico avviso, attraverso social e siti internet, per raccogliere proposte per l’organizzazione di eventi da realizzare nella piazza davanti alla stazione nei mesi che vanno da giugno a settembre.



Nel primo mese di sperimentazione sono stati registrati dieci contatti con richieste di informazioni e sono state formalizzate domande per la realizzazione di nove eventi, alcuni dei quali già avvenuti nelle scorse settimane. Gli organizzazioni delle varie iniziative hanno però evidenziato qualche criticità e problema, sottolineando in particolare come il caldo estivo tenda a scoraggiare la realizzazione di attività all’aperto nella fascia pomeridiana che va dalle 16 alle 18, fascia che risulta poco appetibile anche per il pubblico che preferisce muoversi verso il tramonto.



Tenuto conto di queste istanze la dirigente del Servizio cultura ha stabilito alcune deroghe: due concerti al mese potranno prevedere diffusione sonora fino alle 2 e le attività musicali o di danza/teatro potranno avere la diffusione sonora anche amplificata tra le 18 e le 22. inoltre è stato chiarito che gazebo e food truck eventualmente utilizzati non potranno superare la dimensione di 25 metri quadri, da collocare assieme a panche e tavoli sul listone con divieto assoluto di installazioni fisse.