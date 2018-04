Oltre 90 persone sono state controllate dai carabinieri di Trento nelkla serata di ieri, nell’ambito di una intensificazione dell’attività di controllo, in particolare nell’area di Piazza Dante, di Piazza Santa Maria Maggiore e del Parco Santa Chiara.



Alcuni dei soggetti controllati sono stati accompagnati in caserma per le operazioni di identificazione ed analoghi accertamenti sono stati effettuati nelle zone centrali frequentate dalle prostitute.



Ecco il bilancio della serata:



14 persone segnalate al Commissariato di Governo, quali consumatori di droga. Si tratta sia di italiani che di stranieri, dai 19 ai 42 anni. A loro sono stati sequestrati circa 15 grammi di hashish e marjuana e due spinelli;



sono stati denunciati a piede libero un nigeriano di 22 anni, che aveva addosso oltre i 24 grammi di hashish suddiviso in 4 pezzi, un tunisino di 25 anni, senza fissa dimora, con precedenti penali, e un senegalese, 25 anni, senza fissa dimora, anch’egli con precedenti penali, per non aver ottemperato al divieto di ritorno nel comune di Trento emesso rispettivamente nel luglio 2017 e nel giugno 2016 dal Questore di Trento.



I servizi che verranno ripetuti costantemente nelle prossime settimane, fanno sapere i carabinieri, e rientrano anche in più ampio contesto d’intensificazione della vigilanza delle zone più sensibili del centro cittadino. Preziosa in questo ambito, continuano i carabinieri, sono le segnalazioni dei cittadini che raccontano sempre più frequentemente ai «carabinieri di quartiere» situazioni di criticità.



Inoltre, il cane antidroga Zeus, del nucleo cinofili di Laives, nel controllare l’area di piazza Dante, nei giardini, rinveniva oltre 26 grammi di marjuana.