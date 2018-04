Convivere con l’orso, incontro della Sat a Mattarello

Si parla della convivenza con i grandi carnivori nelle Alpi nell’incontro «Orso bruno chi sei?», organizzato venerdì prossimo, 13 aprile, a Mattarello. La Commissione tutela ambiente montano (Tam in sigla) della Sat, in collaborazione con la sezione Sat di Mattarello e con la collaborazione della Circoscrizione, ha accolto con favore l’invito di mettere a disposizione le proprie competenze e le cognizioni maturate in anni di studi, convegni ed approfondimenti.

Verranno illustrati cenni di biologia, storia della scomparsa e del progetto di ripopolamento dell’orso in Trentino, la questione dei conflitti con l’uomo, le soluzioni che hanno mostrato maggiori percentuali di successo e norme di comportamento. Relatori della serata saranno Massimo Vettorazzi ed Elena Guella. Appuntamento alle 20.45 presso la sala polivalente del Centro civico San Vigilio.