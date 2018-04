Con l’arrivo della primavera, riparte l’attività dell’«Orto in villa», lo spazio di coltivazione comunitaria nato da una collaborazione tra la pro loco «Ca’ Comuna» e la fondazione Salvadori-Zanatta di Meano.

Dalla creazione dei muretti a secco tradizionali dei sobborghi della città, al riconoscimento delle erbe aromatiche indigene, fino alla realizzazione di ambiente acquatici decorativi o alla creazione di arredi per il giardino con materiale di recupero, l’associazione propone una fitta agenda di appuntamenti aperti al pubblico, finalizzati a migliorare il rapporto con l’ambiente circostante, a promuovere una tutela del paesaggio collinare ed a favorire il trasferimento di conoscenze tradizionali alle giovani generazioni, in vista di uno stile di vita più sano e consapevole. Assieme a corsi e progetti formativi, infatti, nell’orto collocato all’interno del parco patronale della villa Salvadori-Zanatta troveranno spazio anche percorsi di valorizzazione della produzione locale, nonché momenti di confronto culturale e musicale.

Il primo degli appuntamenti in programma è fissato per il prossimo 6 aprile, quando l’esperto Stefano Delugan parlerà di come arricchire le biodiversità di un piccolo spazio acquatico da realizzare direttamente nel proprio giardino. A fine mese, poi, tornerà il partecipato corso dedicato alla realizzazione dei muri a secco, in passato molto utilizzati nella collina di Trento per sostenere terrazzamenti o livellare appezzamenti agricoli ed oggi ampliamente utilizzata anche per scopi ornamentali. Seguono, a cadenza pressoché mensile, appuntamenti incentrati su come rigenerare la fertilità del terreno, autocostruire mobili da esterno con materiale di uso comune, sistemi per difendere le principali piante da coltivazione domestica da malattie e parassiti.

Non mancheranno, infine, gli attesi incontri culturali, tra cui la presentazione dei libri all’aperto, le cene di degustazione e di cucina comunitaria. Per maggiori informazioni: www.ortoinvilla.it.