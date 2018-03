Formalmente le modifiche al Regolamento di Polizia urbana del Comune di Trento che estendono il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche dalle aree giochi e i loro dintorni all’intera superficie di sette parchi del centro città sono già in vigore. Per il momento però le sanzioni non vengono applicate.



Lo saranno però a giorni, a partire da martedì 3 aprile. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Andreatta ieri in consiglio comunale rispondendo a una domanda di attualità avanzata da Gianni Festini Brosa, consigliere della Lega.



Il motivo per cui dal 13 febbraio, giorno di approvazione della modifica del regolamento, ad oggi non è ancora stata elevata neanche una multa e gli agenti non intervengono neanche in presenza di violazioni palesi, come sottolineato polemicamente nei giorni scorsi anche dai membri dell’Associazione San Martino, è che non ci sono ancora i cartelli che indicano il divieto.



«Si tratta di 50 cartelli - ha spiegato Andreatta in aula - che appena approvata la delibera sono stati ordinati, dopo una piccola gara alla ricerca dell’offerta migliore, e che solo adesso sono pronti per l’installazione, che avverrà nei prossimi giorni. Appena tutto sarà a posto inizieremo anche a sanzionare».