Nuovo intervento della polizia locale di Trento contro lo smaltimento e il trasporto illecito di rifiuti. A Trento nord gli agenti dei servizi esterni hanno intercettato un autocarro che trasportava 6 bombole di gas per uso domestico, alcuni scatoloni e un bidone da 15 chilogrammi contenenti cavi elettrici, vari tubi in rame e profili metallici.



Dopo accertamenti nelle banche dati istituzionali in collaborazione con il Nucleo operativo ambientale, la Polizia locale ha contestato all’autista del mezzo il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.



La norma prevede la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Prevede inoltre il sequestro dell’autocarro ai fini della confisca.