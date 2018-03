Agricoltura e salute, un confronto con la cittadinanza

Un dialogo tra esperti e la popolazione sull’interazione tra coltivazioni, centro urbano e mercato ortofrutticolo. «Agricoltura, salute, economia - Come cambiano i modelli di produzione e di consumo in Trentino» è il titolo dell’incontro organizzato dai circoli del Pd Marzola (Povo-Villazzano), Argentario e Ravina Romagnano in programma domani sera, martedì 20 marzo, alle 20.30, presso la sala Nichelatti del centro civico di Povo.

Si discuterà di salute, di come l’agricoltura biologica può prendere piede in modo concreto e sostenibile dal punto di vista economico, dei vantaggi per la salute dei cittadini, di quale fetta di mercato si può andare a soddisfare con la produzione biologica. «Guardiamo al futuro nell’ottica del benessere nostro e del nostro territorio» è l’auspicio degli organizzatori. Interverranno Roberto Cappelletti (Isde Trentino, Medici per l’ambiente), Riccardo Forti (presidente Società Frutticoltori Trento), Chiara March (presidente Associazione Donne in Campo), Barbara Battistello (Progetto Campagna Amica Coldiretti), Alessandro Zanon (presidente Trento Consumo consapevole).